Bari, per Vivarini pronto un contratto semestrale con opzione. Domani primo allenamento

Manca solo l'ufficialità, attesa per domani dopo che avrà trovato l'accordo per risolvere il suo contratto col Pescara, ma Vincenzo Vivarini è da considerarsi a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Bari. L'esperto allenatore ha infatti trovato l'accordo con il club pugliese sulla base di un contratto semestrale con opzione per il rinnovo condizionata alla conquista di un posto nei play off come riporta Rete 8.

Vivarini andrà dunque a prendere il posto di quel Fabio Caserta esonerato oggi dopo un avvio di stagione fortemente negativo - 13 punti conquistati e quart'ultimo posto alla pari del SudTirol - e domani dovrebbe dirigere il primo allenamento dopo che nella giornata di oggi la seduta è stata guidata dal tecnico della Primavera Michele Anaclerio.

Per l'allenatore abruzzese, nato ad Ari in provincia di Chieti, si tratta di un ritorno a Bari visto che nella stagione 2019/20 subentrò a Giovanni Cornacchini sulla panchina della squadra che allora militava in Serie C guidandola prima alla qualificazione ai play off e poi fino in finale dove venne però sconfitto dalla Reggiana, che allora si chiamava Reggio Audace dopo il fallimento di qualche anno prima.