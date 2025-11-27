Lazio, un altro nome per sostituire Mandas: occhi ancora in Serie B

La Lazio si prepara a un mercato di gennaio particolarmente delicato, condizionato dai vincoli imposti dall’indice di liquidità e dal costo del lavoro allargato, abbassato a 0.7. Un parametro che, se non corretto entro giugno, rischia di bloccare nuovamente le operazioni in entrata nella prossima estate. Per questo la società biancoceleste è chiamata a cedere, anche sacrificando elementi importanti della rosa.

Tra i possibili partenti rientrano profili come Guendouzi, Isaksen e Castellanos, ma il nome più caldo è quello di Christos Mandas. Il portiere greco, arrivato a cifre contenute e iscritto a bilancio per appena 500mila euro, rappresenta una potenziale plusvalenza significativa. Secondo quanto riportato da Il Tempo, su di lui ci sarebbero diversi club di Premier League, oltre alle big del suo Paese, tra cui Olympiakos e Panathinaikos.

La Lazio, che non vuole farsi trovare impreparata, ha già iniziato a sondare il terreno per un eventuale sostituto. L’obiettivo principale porta a Lorenzo Palmisani, classe 2004 del Frosinone, portiere titolare in Serie B e punto fermo dell’Italia Under 21. In 14 partite stagionali (compresa la Coppa Italia) ha incassato 13 reti, mantenendo la porta inviolata per sei volte: numeri che confermano il suo talento e la sua affidabilità.

Nel mirino era finito anche Filip Stankovic del Venezia, ma ad oggi Palmisani sembra essere la prima scelta. Una pista giovane, italiana e soprattutto sostenibile: esattamente ciò di cui la Lazio ha bisogno in un gennaio che si preannuncia all’insegna dei sacrifici.