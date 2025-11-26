Frosinone, si ferma Kone per una lesione muscolare. Infortunio meno grave del previsto
Brutte notizie dall’infermeria per il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini che perde il centrocampista Kone, nove presenze in questa stagione, a causa di un nuovo infortunio muscolare. Questo il report medico del club ciociaro:
“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Ben Kone ha interrotto anzitempo l’allenamento di ieri per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In data odierna è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale del bicipite femorale sinistro per la quale ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Tutto sommato si tratta di una notizia rassicurante visto che si temeva un problema più grave per il classe 2000. Così invece il calciatore dovrebbe restare fermo per un periodo compreso fra una e tre settimane saltando sicuramente la sfida contro la Reggiana nel prossimo turno. Per quelle successive invece dipenderà da come procederà l'iter riabilitativo. L’ivoriano comunque resta a rischio anche per le gare contro Juve Stabia, in programma l’otto dicembre, e Pescara, in programma il 14 dicembre.