Inter battuta a Madrid, Toni non fa drammi: "Le cose girano male, ma devono continuare così"

Amara sconfitta a tempo quasi scaduto per l'Inter, battuta 2-1 in Champions League dall'Atletico Madrid con gol di Gimenez al 93'.

L'ex centravanti Luca Toni, presente al Metropolitano per commentare la partita per Prime Video, si è così espresso a fine match: "Le cose all'Inter stanno girando veramente male. Anche il derby lo hanno perso e non meritavano, con Calhanoglu che sbaglia un rigore dopo che non sbagliava mai. Stasera vengono su un campo difficile e fanno una grande partita. Devono continuare così, hanno qualità e i risultati arriveranno. la direzione è quella giusta per l'Inter. A Chivu vorrei chiedere perché abbia sostituito Zielinski e Bonny, forse per stanchezza, ma erano i due che stavano bene in campo. Zielinski è un giocatore che mi è sempre piaciuto, con Inzaghi ha giocato veramente poco e ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore. Stasera l'ha sentita e ha fatto una bellissima prestazione".

Prosegue e conclude Toni, parlando del fatto che le azioni dell'Inter si siano sviluppate prevalentemente a sinistra: "Normale che spingessero sulla sinistra, con a destra Carlos Augusto che essendo sinistro viene dentro al campo e sfrutta poco l'ampiezza. Con Dimarco che poi pedala di là... Ci può stare. Chi è entrato poi ha fatto fatica a tenere palla e l'Inter ha sofferto un po' di più. Ma facendo una grande partita".