Inter, è tutta un’altra Champions. Doccia fredda, per gli ottavi ci sarà da sudare

Buona la prestazione, non il risultato. A pochi giorni dal derby, l’Inter rimedia una seconda sconfitta che si può commentare più o meno con le stesse parole, anche se l’andamento delle due partite è stato diverso, e la sconfitta in terra spagnola è arrivata solo nel finale. Da salvare, della partita del Metropolitano, c’è la tenuta della squadra di Cristian Chivu al primo incrocio con una big in questa stagione europea. Ma la quinta giornata della Champions League ha confermato una cosa: è tutta un’altra musica.

Il calendario nerazzurro, del resto, è sempre stato abbastanza semplice da leggere. Facili - non ditelo a Chivu, giustamente - le prime quattro partite. E poi un ottovolante da cui provare a tirare fuori 4-5 punti, sufficienti per l’accesso agli ottavi di finale. È come se fosse spezzato in due: prima Ajax, Saint-Gilloise, Kairat e Slavia Praiga; poi Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund. Senza mancare di rispetto, si potrebbe dire che prima l’Inter giocava l’Europa League, e stasera abbia iniziato davvero la Champions. Risultato: una sconfitta, anche se onorevole. Perché si torna al punto di partenza: l’Inter non ha giocato male con l’Atletico. Anzi, per ampi tratti ha espresso un calcio nettamente migliore.

Per gli ottavi di finale ci sarà da sudare. È questo il messaggio, anche se Chivu lo sapeva benissimo: l’Inter ha in cascina dodici punti, che danno la certezza - non ancora aritmetica, ma comunque certezza - di approdare almeno agli spareggi. Per gli ottavi ne mancano quattro, più probabilmente cinque: è vero che l’anno scorso il traguardo è stato fissato a 16 punti, ma in questa edizione nessuna big ha steccato come era accaduto nella prima della nuova Champions, e la posta potrebbe essere un po’ più alta, sui 17. Tradotto in termini di calendario: a Chivu servono due vittorie nelle prossime tre, o una vittoria e due pareggi. Mica semplice.