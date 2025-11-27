Renate, Foschi: "La Coppa Italia ha dimostrato che siamo in fiducia. Torneo a cui teniamo"

Una sfida non semplicissima sulla carta, quella che questo pomeriggio ha affrontato il Renate, che ha battuto l'Inter U23 in occasione degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C: un 2-3 in casa della formazione di Vecchi quello centrato dalle pantere, che hanno così staccato il pass per il turno successivo della competizione.

A parlare nel post gara, come si legge sui canali ufficiali del club, mister Luciano Foschi: "Complimenti a tutti i ragazzi. A chi ha giocato e a chi è subentrato, perché fino alla fine hanno dimostrato di non voler arrendersi e di credere nel passaggio del turno. Stiamo bene, siamo in fiducia e si vede. Non è da tutti recuperare e vincere quando sei sotto quasi al 90'. Alla Coppa Italia ci teniamo, ma ora testa all'Arzignano Valchiampo, che rappresenta un crocevia fondamentale della stagione".

La sfida contro i veneti nominati dal mister è ovviamente relativa al campionato, mentre per quel che riguarda l'altra competizione, le pantere, ai Quarti di Finale, se la vedranno con il Ravenna, che sta lottando per la promozione diretta in Serie B nel Girone B della categoria; l'appuntamento è fissato per il prossimo mese, con le sfide che si giocheranno tra il 9 e l'11 dicembre.