Inter beffata a tempo quasi scaduto: Gimenez al 93', vince 2-1 l'Atletico Madrid

Beffa per l'Inter, battuta 2-1 dall'Atletico Madrid a tempo quasi scaduto.

Baena dopo revisione VAR. Era mano? - C'è l'atmosfera delle grandi notti al Metropolitano, ma il calore dell'ambiente colchonero non sembra spaventare l'Inter, tenace nel suo approccio con la contesa. Sono infatti due i tiri dei nerazzurri nei primi 3 minuti di match, entrambi con la firma di Dimarco, il più attivo dei suoi in avvio. Sembra l'antifona per una pressione crescente dei nerazzurri, ma in campo c'è anche l'Atletico Madrid, e non regala nulla. Al 10' ecco l'1-0 dei padroni di casa, con Baena che corregge in rete dopo un rimpallo in area con Carlos Augusto. Inizialmente l'arbitro Letexier chiama il fallo di mano, ma una volta rivista l'azione opta per tornare indietro sulla propria decisione e assegna la rete. I nerazzurri accusano il colpo e non reagiscono subito, affacciandosi in avanti con un tentativo dalla distanza di Calhanoglu. Si aprono invece gli spazi per l'Atletico, in particolare per un Giuliano Simeone a tratti imprendibile. A fine primo tempo il figlio d'arte cade in area su contatto con Bastoni, ma Letexier fa giocare. Come a inizio gara, il più pericoloso di fine primo tempo è Dimarco, il cui mancino dal limite soffia a un millimetro dalla traversa. A fine primo tempo l'Atletico Madrid è avanti 1-0 sull'Inter.

Zielinski e la beffa finale Gimenez - Chivu non cambia niente all'intervallo, idem Simeone. La ripresa comincia con lo stesso tema di inizio match e l'Inter che si rende immediatamente pericolosa: dopo pochi secondi Bastoni lancia per Barella, che sorprende Musso ma il cui tiro spizza la parte alta della traversa. L'Inter preme decisa sul pedale del gas e, dopo aver visto di nuovo Dimarco affacciarsi verso la porta di Musso, trova il gol del meritato pareggio. Arriva al 53', lo confeziona Bonny con un lavoro da pivot che libera Zielinski verso la porta, poi il polacco è abile nel tocco sotto misura. Segnato l'1-1, l'Inter si rintana maggiormente nella propria metà del campo, lasciando spazio alle folate rabbiose dei padroni di casa. Simeone inizia anche a buttare dentro uomini, tutti maggiormente incisivi rispetto ai subentranti di Chivu. In particolare sale in cattedra 'Le Petit Diable' Griezmann, che crea occasioni per sé e per i compagni, per fortuna dell'Inter non sfruttate. I nerazzurri si affacciano in avanti, timidamente, solo con Thuram che però non centra la porta. Sembra tutto portare al pareggio, ma l'Inter non ha fatto i conti con Jose Gimenez, che svetta su corner e al minuto 93 manda all'inferno la Beneamata.