Atalanta, Palladino: "Ho chiesto allo spogliatoio di dare un aggettivo, oggi li ho visti tutti"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, dopo il successo contro l'Eintracht Francoforte al suo debutto in Champions League in conferenza stampa si è espresso così: "Ho appeso un foglio, ho scritto il DNA dell'Atalanta qual è e ognuno di loro mi ha dato un aggettivo su quello che volevamo ritrovare e sono uscite degli aggettivi molto importanti che stasera li ho visti tutti in campo, quindi a volte basta poco per ritrovare quello che magari si è perso un po' e i ragazzi sono stati bravissimi a ricevere e a metterci dentro quello che avevano. sai che dico una cosa che va un po' controcorrente stasera la vittoria non è importante tanto per la Champions che è importante aver fatto gol differenziare tutto è importantissimo ma era importante per la nostra testa e per il percorso che stiamo facendo insieme, altrimenti diventavano tutte frasi fatte, belle parole e poi i fatti portano a poco.

Sul rientro di Kolasinac.

"Mi ha impressionato perché è un grande uomo, è un leader all'interno dello spogliatoio davvero quando entri in quello spogliatoio capisci il valore umano che c'è lì dentro e poi come calciatore ovviamente io credo che lui essendo stato tanto tempo fuori ovviamente gli manca il ritmo gara ma stasera sembrava come se non avesse mai mai subito nessun infortunio gli ho chiesto come si sentisse ma ha detto bene mister quindi è un topping questo, ovviamente ha bisogno di lavorare, a fine partita ha fatto anche un lavoro integrativo, quindi è un soldato, quindi sono felice di averlo ovviamente ritrovato".

Ancora l'aneddoto sullo spogliatoio.

A che punto è la sua Atalanta?

"Ragazzi io ho ereditato questa squadra da 15 giorni, ma tutta la squadra insieme ce l'ho da 6 giorni, perché sono rientrati tutti quanti dalle nazionali giovedì scorso, davvero abbiamo lavorato poco insieme. Non ho la bacchetta magica, abbiamo rimesso insieme delle cose, dei principi a cui io credo, ho cercato di trasmettere poche cose ma chiare, la squadra come vi ho detto ieri, recepisce subito, sono dei soldati, sono dei robot, fanno quello che viene richiesto, sono perfetti in questo. Davvero poche cose semplici, ci sono cose da migliorare, perché anche il gioco da dire mi interessa che la velocità di palla sia un po' più alta, mi interessano di più le seconde palle, qualche duello in più vinto, ma ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, un concorso che abbiamo iniziato insieme e piano piano inseriamo sempre dei lavori dentro per migliorare sempre".

Sull'idea di gioco.

"A me piace che gli attaccanti poi riesco a trovarli in fase offensiva per poter far male, come è successo nel secondo tempo. Ripeto, io non ho la bacchetta magica, questo è merito del gruppo. Lo dico con tanta sincerità e umiltà. Questa squadra ha grandi valori, è stata costruita bene, ha giocatori importanti, mi sono piaciuti quelli che hanno giocato dall'inizio ma anche quelli che sono subentrati, quindi questo è lo spirito giusto. Adesso umili, umiltà, testa bassa a lavorare perché tra pochi giorni abbiamo una Fiorentina agguerrita e quindi ci teniamo anche in campionato a fare bene".