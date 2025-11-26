Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria

In vista del delicato scontro salvezza con lo Spezia, è ripresa questa mattina la preparazione della Sampdoria, in vista del confronto che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 17:15 al 'Picco': chiaramente una seduta di scarico per chi ha giocato lunedì contro la Juve Stabia - sfida che, alla luce della vittoria, ha dato respiro ai blucerchiati -, e occhi accesi sull'infermeria. Come hanno evidenziato i canali ufficiali del club:

"La Sampdoria si è rimessa all’opera questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa dello Spezia, in programma domenica (ore 17.15) al “Picco”. Seduta di scarico per i titolari della vittoria con la Juve Stabia, programma completo a base di attivazione, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità in spazi ridotti per tutti gli altri disponibili. Differenziati sul campo per Oliver Abildgaard, Alex Ferrari, Lorenzo Malagrida, Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero. Terapie per Marvin Çuni. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino".

A completezza di informazione, ecco quella che è la prima citata classifica:

Monza 29

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17*

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13*

Sampdoria 10

Pescara 9

Spezia 8

*una partita in meno