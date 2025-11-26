Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
In vista del delicato scontro salvezza con lo Spezia, è ripresa questa mattina la preparazione della Sampdoria, in vista del confronto che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 17:15 al 'Picco': chiaramente una seduta di scarico per chi ha giocato lunedì contro la Juve Stabia - sfida che, alla luce della vittoria, ha dato respiro ai blucerchiati -, e occhi accesi sull'infermeria. Come hanno evidenziato i canali ufficiali del club:
"La Sampdoria si è rimessa all’opera questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa dello Spezia, in programma domenica (ore 17.15) al “Picco”. Seduta di scarico per i titolari della vittoria con la Juve Stabia, programma completo a base di attivazione, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità in spazi ridotti per tutti gli altri disponibili. Differenziati sul campo per Oliver Abildgaard, Alex Ferrari, Lorenzo Malagrida, Matteo Ricci e Alessandro Riccio. Giorgio Altare prosegue il proprio iter di recupero. Terapie per Marvin Çuni. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino".
A completezza di informazione, ecco quella che è la prima citata classifica:
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17*
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in meno