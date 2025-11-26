Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: festeggia l'Union Brescia. La Sambenedettese va ko

È tornata in campo la Serie C, con gli Ottavi di Finale di Coppa Italia che si sono giocati tra ieri e oggi, e si sono conclusi questa sera con la gara delle 20:30. Gare che si sono giocate in gara secca a eliminazione diretta, con eventuali calci di rigore - quindi senza supplementari in caso - di parità.

Al netto di questo, con il termine della sfida del 'Riviera delle Palme', si sono anche definite le squadre che accedono al prossimo turno. In terra marchigiana, sprofonda la formazione di casa, la Sambenedettese, che cade 1-3 contro l'Union Brescia, ultima squadra ad accedere ai Quarti di Finale della competizione, che si giocheranno a breve: inizialmente in svantaggio, la formazione di mister Aimo Diana è riuscita a ribaltare il risultato.

Di seguito il programma del turno (in grassetto, per le gare già giocate, le qualificate):

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Arezzo-Latina 5-6 (d.c.r)

Potenza-Audace Cerignola 4-2

16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] e 90'+5 Emmausso (A), 68' Mazzeo, 74' Adjapong

Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1

11' e 57' Akpa Akpro (P), 23' Pino (P), 71' Burruano (P), 79' Comi (P), 90'+2 Riccio (A)

Ternana-Giugliano 3-1

27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)

Sambenedettese-Union Brescia 1-3

11' Pezzola (S), 36' Valente (U), 39' Silvestri (U), 77' Balestrero (U)

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)

Pro Vercelli-Latina

Ravenna-Renate

Potenza-Crotone

Ternana-Union Brescia