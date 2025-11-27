Di Carlo: "Il mio Gubbio squadra di agnellini? Iniziamo a portare rispetto ai calciatori"

"Il mio Gubbio squadra di agnellini? Miglioriamo intanto le parole verso la squadra, che merita rispetto, e che gioca sempre con massimo impegno, in un calcio che è segnato anche da episodi, come quelli che son capitati oggi a noi": così, in conferenza stampa dopo il pareggio con la Juventus Next Gen nel recupero della 14ª giornata del Girone B di Serie C, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo.

Che prosegue poi: "Per me oggi è stata una buona gara, non dai ritmi altissimi ma andava bene. Arrivavamo dalla sfida contro il Ravenna, e davanti avevamo una Juventus Next Gen che non ha mai giocato, ma ripeto di non usare termini a mio avviso offensivi con i ragazzi: gli agnellini perdono 4-0, non pareggiano. Per di più abbiamo ancora delle defezioni, e cambiare tanti giocatori non è mai semplice, non si può avere la stessa intensità: ma quando la squadra da tutto, anche con qualche errore, va bene. Io sono arrabbiato per l'episodio".

Il mister della formazione umbra continua poi: "Tra Ternana e oggi abbiamo perso quattro punti, dobbiamo trovare il modo di recuperarli, magari già a partire dalla sfida contro il Livorno, squadra per il momento in salute. Sarà una gara difficile".