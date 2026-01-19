Akanji non ha dubbi: "Secondo me il Bayern Monaco oggi è la squadra più forte d'Europa"

Qual è la squadra più forte d'Europa? "Secondo me il Bayern ora è la squadra più forte d'Europa". Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha risposto così a una delle domande postegli in conferenza stampa, alla vigilia del big match di Champions League contro l'Arsenal.

Lo svizzero in prestito dal City ha poi parlato anche degli obiettivi della sua Beneamata: "All'interno dello spogliatoio vogliamo vincere lo scudetto e il primo obiettivo in Champions è finire tra le prime otto".

Sul rapporto con mister Chivu Akanji ha espresso questo giudizio: "Sin dall'inizio il rapporto è stato molto buono, parliamo anche tra una partita e l'altra. Lui è sempre disponibile e sono moto felice qui anche con i compagni". E sulla crescita del gruppo nerazzurro ha infine aggiunto: "Il gruppo è migliorato sicuramente. Lo si è visto nelle ultime partite. Siamo migliorati e non concediamo molto. Prima prendevamo più gol e offensivamente stiamo cercando nuove soluzioni".

