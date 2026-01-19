Live TMW Inter, Akanji: "Sono fiducioso, l'Arsenal è una delle migliori squadre d'Europa"

Vigilia di Inter-Arsenal, settima partita della League phase di Champions League. Tra poco in conferenza stampa assieme a Cristian Chivu parlerà anche il difensore dell’Inter Manuel Akanji

Qualche minuto di ritardo, l'inizio della conferenza stampa era previsto per le14.00

Ci sono partite più difficili di quelle dell'Arsenal?

"L'Arsenal fa parte di una delle migliori d'Europa. Grande sfida ma siamo pronti, non c'è mai stata la possibilità di tornare al City ora in inverno".

Come vedi i progressi dell'Arsenal?

"Non guardo tanto calcio ormai, non vedo tante partite dell'Arsenal. Hanno una rosa molto profonda, tanti possono sopperire ad eventuali assenze per essere competitivi".

Sei fiducioso? Cosa serve per vincere?

"Serve efficacia, ogni errore può essere punito. Bisogna essere efficaci e puliti in zona gol. Siamo fiduciosi e dobbiamo giocare come squadra".

Cosa pensi del potenziale offensivo dell'Arsenal?

"Difficile fare paragoni con l'anno scorso perchè non c'ero però offensivamente sono preparati anche nei calci piazzati. Non penso che l'Arsenal sia più avanti rispetto alle altre big"

L'Inter è il tuo futuro?

"La domanda prima era se se sarei tronato in inverno. Io sono contento qui, vedremo a fine stagione cosa succede".

Che rapporto si è creato con Chivu?

"Sin dall'inizio il rapporto è stato molto buono, parliamo anche tra una partita e l'altra. Lui è sempre disponibile e sono moto felice qui anche con i compagni".

Quanto è cresciuto il gruppo?

"Il gruppo è migliorato sicuramente. Lo si è visto nelle ultime partite. Siamo migliorati e non concediamo molto. Prima prendevamo più gol e offensivamente stiamo cercando nuove soluzioni".

Ti aspetti anche di giocare da mediano dal primo minuto?

"Non me lo aspetto, posso giocare ovunque per dare una mano alla squadra. Io però sono difensore, con il City avanzavo verso la metà campo ma credo che il mio ruolo migliore sia nella difesa a tre".

Qual è la squadra più forte d'Europa?

"Secondo me il Bayern ora è la squadra più forte d'Europa. All'interno dello spogliatoio vogliamo vincere lo scudetto e il primo obiettivo in Champions è finire tra le prime otto".