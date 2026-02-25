Al destino non manca il senso dell'ironia: Akanji sbaglia proprio davanti a Guardiola

Cominciamo subito col dire che il futuro di Manuel Akanji non è in dubbio: l'Inter è entusiasta delle sue prestazioni e lo scivolone di ieri non cambierà i piani. Anche senza la vittoria dello Scudetto (condizione per cui scatterebbe l'obbligo di riscatto nell'accordo stretto con il Manchester City in estate, ndr), ipotesi che al momento appare come minimo irrealistica, il club nerazzurro ha tutte le intenzioni di confermare lo svizzero al centro della difesa e del proprio progetto tecnico.

Allo stesso tempo è evidente che l'errore che ha spalancato le porte alla seconda vittoria del Bodo/Glimt in una settimana, non possa passare inosservato. Chi lo ha visto da posizione privilegiata è quel Pep Guardiola che in estate ha deciso di fare a meno dello svizzero, offerto alle due milanesi e poi passato ai nerazzurri proprio per la possibilità di giocare la Champions. Ironico non trovate?