Akanji: "Troppi errori contro il Milan, ma abbiamo ancora 7 punti di vantaggio in classifica"
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha analizzato a CBS Sports Golazo la sconfitta nel derby col Milan: "Il Milan ha giocato la gara che ci aspettavamo, ma noi nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi e abbiamo dato loro diverse opportunità".
Sugli scontri diretti: "I due derby sono stati totalmente differenti. All'andata abbiamo dominato e loro hanno segnato nell'unica opportunità che hanno avuto, stavolta abbiamo fatto troppi errori e non siamo stati abbastanza aggressivi. Per questo abbiamo perso".
Sul finale di stagione: "Non sei felice quando perdi un derby, ma la cosa buona è che abbiamo ancora 7 punti in più del Milan. Contro l'Atalanta dovremo prepararci bene e fare meglio, siamo fiduciosi sulla vittoria".
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
