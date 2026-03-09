Akanji: "Troppi errori contro il Milan, ma abbiamo ancora 7 punti di vantaggio in classifica"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha analizzato a CBS Sports Golazo la sconfitta nel derby col Milan: "Il Milan ha giocato la gara che ci aspettavamo, ma noi nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi e abbiamo dato loro diverse opportunità".

Sugli scontri diretti: "I due derby sono stati totalmente differenti. All'andata abbiamo dominato e loro hanno segnato nell'unica opportunità che hanno avuto, stavolta abbiamo fatto troppi errori e non siamo stati abbastanza aggressivi. Per questo abbiamo perso".

Sul finale di stagione: "Non sei felice quando perdi un derby, ma la cosa buona è che abbiamo ancora 7 punti in più del Milan. Contro l'Atalanta dovremo prepararci bene e fare meglio, siamo fiduciosi sulla vittoria".