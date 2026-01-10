Akanji strizza l'occhio a Inter-Napoli: "Vincendo domani possiamo prendere un buon vantaggio"

Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato a DAZN, in vista della sfida speciale di domani sera, una sorta di confronto Scudetto contro il Napoli: "Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. È stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto. Vincendo domani possiamo prendere un buon vantaggio. Dobbiamo essere concentrati un po’ sull’avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene".

Akanji sarà chiamato a duellare con Hojlund e il difensore svizzero si proietta così al confronto: "È forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me: è una questione di squadra. Difendiamo insieme e attacchiamo insieme. A livello personale devo essere pronto ai duelli, ma riguarda tutta la squadra".

In conclusione ad Akanji viene chiesto dell'ambientamento all'Inter: "Mi sento a mio agio qui fin dal giorno in cui sono arrivato. Tutti mi hanno accolto bene". Il difensore conclude parlando della propria duttilità tattica: "L’allenatore mi ha dato fiducia e mi sento a mio agio sia da centrale sia da esterno nella difesa a tre: non fa molta differenza per me".