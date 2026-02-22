Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
Non solo Mkhitaryan. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha deciso la trasferta di Lecce con due soluzioni dalla panchina, il treno armeno in gran rispolvero e uno stacco imperioso di Manuel Akanji su calcio d'angolo. Al termine del successo per 2-0, il difensore elvetico ha parlato ai microfoni di Inter Tv così: "Sempre una grande sensazione ottenere un clean sheet, sono felice che ne stiamo ottenendo tanti".
Cosa servirà per completare la rimonta contro il Bodo/Glimt e andare agli ottavi di Champions League?
"Dobbiamo sicuramente giocare meglio rispetto alla gara d'andata, in cui abbiamo concesso tanto e giocato male. Dobbiamo limitare gli errori e migliorare nelle due fasi".
