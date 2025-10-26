Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Trova subito il raddoppio il Bologna con il tap-in vincente di Cambiaghi dopo un’azione che si è sviluppata da sinistra a destra e che ha portato Holm ad appoggiarsi all’esterno italiano.
