PSG, agli infortunati si aggiunge... Al Khelaifi: si è fatto male giocando a padel, si opera oggi
Nasser Al-Khelaïfi non ha voluto mancare alla serata di Champions League del Paris Saint-Germain nonostante un problema fisico accusato qualche giorno fa. Il presidente del club parigino era infatti in tribuna ieri al Parc des Princes per assistere alla vittoria pirotecnica per 5-3 contro il Tottenham, pur presentandosi con il braccio sinistro immobilizzato in una fascia.
Secondo quanto riportato da RMC Sport, il numero uno del PSG si sarebbe recentemente infortunato durante una partita di padel, sport che pratica regolarmente e di cui è un grande appassionato. La lesione sarebbe abbastanza seria da richiedere un intervento chirurgico, programmato proprio per oggi.
Nonostante il problema fisico, Al-Khelaïfi ha voluto mostrare vicinanza alla squadra in un momento cruciale della stagione europea, scegliendo di assistere di persona al successo che lancia il PSG nella competizione.
