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Alaba: "Runjaic mi ha convinto a venire all'Udinese. Avevo parlato con altri club italiani"

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:00Serie A
06.10.2026 14:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

David Alaba è stato presentato oggi come nuovo giocatore dell'Udinese. Ecco le parole del difensore austriaco:

Cosa ti ha portato a scegliere l'Udinese?
"Ho parlato principalmente con mister Runjaic, mi ha convinto del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione, con il tempo mi sono convinto che questo forse il percorso giusto. Credo sia lo step giusto per la mia carriera".

Con quanti club italiani hai parlato prima di arrivare a Udine? Come stai fisicamente? Dove giocherai?
"Mi sento bene e mi sento pronto a giocare, ho cominciato già ad allenarmi con la squadra da circa una settimana e mi sono allenato duramente nei mesi scorsi. Ho parlato spesso con Runjaic del mio ruolo, ho giocato spesso come difensore centrale, mi sento a mio agio lì, ma ho giocato anche in altre posizioni ma principalmente mi sento bene come difensore centrale. Sui club posso dire che sì, ho parlato con altri club italiani".

Cosa sapevi dell'Udinese prima di arrivare? Quanto conoscevi della realtà prima della firma?
"Naturalmente l'Udinese è una società storica della Serie A, so tante cose dell'Udinese e conoscevo già il club. Ho parlato anche con amici e calciatori che giocano qui in Italia, ho pensato tanto alla mia scelta e l'ho presa consapevolmente. Ho fatto i colloqui con le persone giuste e ho preso questa decisione".


Ti piace Udine?
"Sì molto, è una piccola città ma molto bella, sono stato in centro e fuori a cena, mi sono sentito molto bene, la società ha infratrutture fantastiche e i collaboratori sono accoglienti. Non direi che sono stato stupito ma l'impressione è stata ottima".

Cosa vuol dire per te ripartire da Udine?
"Ho deciso di venire qui non sulla base del mio passato ma perché sono ambizioso e voglio sempre di più. È un progetto importante e penso sia un passo giusto per la mia carriera. Non devo dimostrarmi nulla, ma sono venuto qui per costruire un nuovo capitolo della mia carriera, per aiutare la squadra con la mia qualità ed esperienza".

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