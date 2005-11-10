Il sogno del Milan per il dopo Modric porta in Premier: fari puntati su Alex Scott del Bournemouth

Il sogno proibito per il futuro del centrocampo del Milan ha un nome e un cognome: Alex Scott. All'anagrafe Alex Jay Scott, nato nell'agosto 2003 a Guernsey, il calciatore ad oggi è uno dei giocatori più in vista del Bournemouth. Il tutto, nonostante il rinvio della missione rossonera al seguito della nazionale inglese dopo che il giocatore si è infortunato al quadricipite (dopo l'esordio da titolare contro la Croazia in questa Nations League, risultato di 7-0).

Alex Scott, un investimento per il dopo Modric

Per Alex Scott, come detto obiettivo sensibile del Milan per il futuro, un pericolo come spesso accade in questi casi è rappresentato dalla concorrenza, visto il forte pressing di corrazzate di Premier come Arsenal e Chelsea. Scott ad oggi rappresenta il sogno del Milan per costruire con un grande investimento il dopo Luka Modric, con le Cherries che si sono già mosse per individuare il calciatore capace di ereditarne il ruolo all'interno della rosa (in questo senso, l'olandese classe 2006 Kees Smit dell'AZ Alkmaar è il primo nome).

La carriera di Alex Scott

Di ruolo centrocampista, può giocare sia davanti alla difesa che da trequartista, Scott dopo gli esordi nel Guernsey, passa al Bristol City ricevendo al termine dell'ultima stagione (2023) il premio di miglior giovane della Championship, dall'agosto dello stesso anno veste la maglia del Bournemouth, con cui debutta a ottobre nella gara casalinga di Premier League contro il Wolverhampton. Dopo la trafila nelle nazionali inglesi (campione d'Europa U19 nel 2022 e campione d'Europa U21 nel 2025), fa il suo debutto con l'Inghilterra dei grandi lo scorso 29 settembre subentrando al 70' a Elliot Anderson nella partita valida per la Nations League vinta 2-0 contro la Repubblica Ceca.