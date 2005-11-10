Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Tommaso Maschio
La centrocampista offensiva dell'Italia Femminile Giulia Dragoni ha parlato ai microfoni di VivoAzzurro dal ritiro di Coverciano dove le Azzurre preparano la doppia sfida (venerdì 9 ottobre sul neutro di Tbilisi e martedì 13 ottobre a Firenze) con la Bielorussia valida come semifinale dei play off delle qualificazioni per il Mondiale in Brasile della prossima estate: "È stato bellissimo ritrovarci qui, è sempre un piacere sentirci a casa, in famiglia. Ci siamo dette che abbiamo un desiderio comune, la volontà di fare bene c’è sempre e siamo consapevoli della nostra forza e dei nostri mezzi, senza sottovalutare le avversarie. - prosegue la calciatrice ora al Chelsea - Sicuramente sono una squadra tosta, fisica e ci aspettiamo una gara molto intensa, ma siamo pronte a dare il 100% per raggiungere i nostri obiettivi".
Sulla sua crescita personale
“Mi piace tenere i piedi per terra però sono consapevole del percorso fatto, soprattutto lo scorso anno. - ha proseguito la classe 2006 parlando di se stessa - Sono grata del percorso con la Roma, di quanto ci siamo divertite e abbiamo vinto, quindi mi sento cresciuta".
Sulla crescita della Nazionale
Dragoni infine si sofferma sulla crescita dell'Italia in questi ultimi anni: "Credo che abbiamo più consapevolezza di quello che siamo, della nostra identità di squadra. Ci piace giocare la palla, costruire dal basso e sono sicura che cercheremo di sfruttare al meglio le nostre qualità".