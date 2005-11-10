Serie 2026/2027: il programma delle gare dalla 12ª alla 20ª giornata
Luca Bargellini
La Lega Serie B ha reso noto il programma ufficiale della Serie B 2026/2027 dalla 12ª alla 20ª giornata. Le sfide si giocheranno dal 20 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, tra anticipi, turni infrasettimanali e posticipi. Di seguito il calendario completo con date e orari d'inizio delle partite.ù
12ª Giornata
Venerdì 20 novembre 2026
Ore 20:30 - Hellas Verona -Cesena
Sabato 21 novembre 2026
Ore 15:00 - Ascoli -Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese -Virtus Entella
Ore 15:00 - Modena -Juve Stabia
Ore 15:00 - Sampdoria -Benevento
Ore 15:00 - Sudtirol -Cremonese
Ore 17:15 - Catanzaro -Palermo
Ore 19:30 - Empoli -Pisa
Domenica 22 novembre 2026
Ore 15:00 - Avellino -Mantova
Ore 17:15 - Arezzo -Padova
13ª Giornata
Martedì 24 novembre 2026
Ore 19:00 - Juve Stabia -Catanzaro
Ore 20:00 - Benevento -Empoli
Ore 20:00 - Cesena -Ascoli
Ore 20:00 - Vicenza -Carrarese
Ore 20:00 - Palermo -Sudtirol
Ore 20:00 - Virtus Entella -Hellas Verona
Mercoledì 25 novembre 2026
Ore 19:00 - Cremonese -Avellino
Ore 20:00 - Mantova -Arezzo
Ore 20:00 - Padova -Sampdoria
Ore 20:00 - Pisa -Modena
14ª Giornata
Sabato 28 novembre 2026
Ore 15:00 - Ascoli -Virtus Entella
Ore 15:00 - Carrarese -Juve Stabia
Ore 15:00 - Empoli -Hellas Verona
Ore 17:15 - Vicenza -Cesena
Ore 19:30 - Palermo -Benevento
Domenica 29 novembre 2026
Ore 15:00 - Modena -Padova
Ore 15:00 - Sudtirol -Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria -Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo -Pisa
Lunedì 30 novembre 2026
Ore 20:30 - Catanzaro -Avellino
15ª Giornata
Venerdì 4 dicembre 2026
Ore 20:30 - Pisa -Sampdoria
Sabato 5 dicembre 2026
Ore 15:00 - Cesena -Carrarese
Ore 15:00 - Mantova -Ascoli
Ore 15:00 - Modena -Arezzo
Ore 17:15 - Padova -Vicenza
Ore 19:30 - Juve Stabia -Benevento
Domenica 6 dicembre 2026
Ore 15:00 - Avellino -Sudtirol
Ore 15:00 - Cremonese -Catanzaro
Ore 17:15 - Hellas Verona -Palermo
Ore 19:30 - Virtus Entella -Empoli
16ª Giornata
Martedì 8 dicembre 2026
Ore 12:30 - Benevento -Padova
Ore 15:00 - Carrarese -Pisa
Ore 15:00 - Vicenza -Mantova
Ore 17:15 - Ascoli -Juve Stabia
Ore 19:30 - Sampdoria -Modena
Mercoledì 9 dicembre 2026
Ore 19:00 - Hellas Verona -Avellino
Ore 20:00 - Arezzo -Cesena
Ore 20:00 - Catanzaro -Virtus Entella
Ore 20:00 - Empoli -Sudtirol
Ore 20:00 - Palermo -Cremonese
17ª Giornata
Sabato 12 dicembre 2026
Ore 15:00 - Juve Stabia -Padova
Ore 15:00 - Mantova -Benevento
Ore 15:00 - Pisa -Ascoli
Ore 17:15 - Cesena -Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria -Vicenza
Domenica 13 dicembre 2026
Ore 15:00 - Cremonese -Carrarese
Ore 15:00 - Sudtirol -Hellas Verona
Ore 15:00 - Virtus Entella -Arezzo
Ore 17:15 - Avellino -Empoli
Ore 19:30 - Modena -Catanzaro
18ª Giornata
Venerdì 18 dicembre 2026
Ore 20:30 - Hellas Verona -Cremonese
Sabato 19 dicembre 2026
Ore 15:00 - Benevento -Pisa
Ore 15:00 - Carrarese -Avellino
Ore 15:00 - Juve Stabia -Mantova
Ore 15:00 - Vicenza -Sudtirol
Ore 15:00 - Padova -Cesena
Ore 17:15 - Empoli -Sampdoria
Ore 19:30 - Ascoli -Modena
Domenica 20 dicembre 2026
Ore 15:00 - Catanzaro -Arezzo
Ore 17:15 - Palermo -Virtus Entella
19ª Giornata
Sabato 26 dicembre 2026
Ore 17:15 - Avellino -Juve Stabia
Domenica 27 dicembre 2026
Ore 12:30 - Modena -Palermo
Ore 15:00 - Arezzo -Vicenza
Ore 15:00 - Catanzaro -Empoli
Ore 15:00 - Cremonese -Ascoli
Ore 15:00 - Mantova -Padova
Ore 15:00 - Sudtirol -Carrarese
Ore 15:00 - Virtus Entella -Benevento
Ore 17:15 - Cesena -Pisa
Ore 19:30 - Sampdoria -Hellas Verona
20ª Giornata
Sabato 9 gennaio 2027
Ore 15:00 - Cesena -Modena
Ore 15:00 - Juve Stabia -Sampdoria
Ore 15:00 - Vicenza -Virtus Entella
Ore 15:00 - Mantova -Carrarese
Ore 15:00 - Padova -Cremonese
Ore 15:00 - Sudtirol -Benevento
Ore 17:15 - Palermo -Empoli
Ore 19:30 - Arezzo -Hellas Verona
Domenica 10 gennaio 2027
Ore 15:00 - Ascoli -Catanzaro
Ore 17:15 - Pisa -Avellino