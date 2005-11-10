Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano

A Coverciano ha preso il via il primo raduno stagionale della Nazionale Femminile, che torna a respirare l’aria di casa. Un nuovo inizio accompagnato da grandi sorrisi e scandito dalla voglia di riprendere il cammino verso la fase finale del Mondiale. La squadra di Andrea Soncin è pronta ad affrontare la Bielorussia nel primo turno dei play-off, un doppio esame da superare per regalarsi a inizio dicembre il confronto decisivo con Finlandia o Serbia. Si partirà venerdì 9 ottobre (ore 18.15 italiane, Rai 2) sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia, appuntamento che precederà l’atteso ritorno al ‘Franchi’ di Firenze in programma il martedì successivo (ore 18.15, Rai 2).

Nel pomeriggio le calciatrici hanno sostenuto il primo allenamento in vista dei 90’ con la selezione bielorussa che si disputeranno tra quattro giorni allo stadio ‘David Petriashvili’. Una seduta alla quale hanno preso parte anche le calciatrici che giocano all’estero, tutte già arrivate a Coverciano ad eccezione di Lisa Boattin, Sofia Cantore e Lucia Di Guglielmo. Non era invece presente Elisa Bartoli, che dopo un consulto con lo staff medico della Nazionale – a causa di un lieve problema muscolare alla coscia destra – è stata costretta a lasciare il ritiro. Al suo posto il Ct ha deciso di convocare Michela Giordano, che saluta così l’Under 23 per rispondere alla prima convocazione con la maggiore.