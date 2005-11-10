Avellino, D'Agostino: "A un passo da James. Era un affare che andava oltre il campo"

“James? Con lui avevamo parlato prima di prendere Cheddira. Poi, una volta preso quest’ultimo, si è riaperta la situazione e posso dire che non l’abbiamo preso per poco”. Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino torna così, in un’intervista a Prima Tivvù, sulla trattativa per portare James Rodriguez in biancoverde che ha fatto sognare la piazza irpina per qualche settimana: “È stata una trattativa importante a livello mediatico che ha visto l’Avellino protagonista a livello mondiale, era una cosa davvero grossa che non riguardava solo il rettangolo verde. - prosegue D’Agostino come riporta Tuttoavellino.it - Se fosse arrivato si sarebbe dovuto trovare un certo equilibrio, ma il fatto di aver trattato Rodriguez chiaramente ha alzato comunque la nostra credibilità. Poi lui ha trovato la sua sistemazione a casa sua, e va bene così”.

Sul gruppo e l’avvio di stagione

Il presidente si sofferma poi sull’avvio della stagione: “Ci fa ben sperare, dopo cinque gare abbiamo ottenuto ottimi risultati e spero che da venerdì vada sempre meglio, ma guardare la classifica ora è presto. La sconfitta con l’Ascoli ha fatto male, ma ci rifaremo. Obiettivi? Consolidare la categoria. - prosegue ancora D’Agostino – Si è creato un bel gruppo, abbiamo inserito giovani di qualità che possono darci una mano. Quest'anno credo che siano ancora più promettenti dell'anno scorso e siamo contenti del lavoro di Aiello”.

Su Russo e Cheddira

Infine spazio a due battute su Raffale Russo e Walid Cheddira: “Quest’anno Russo sta dando il meglio di sé, ha lavorato molto sulla continuità ed è un patrimonio dell’Avellino. - conclude D’Agostino – Sull’attaccante dissi a mio figlio e al ds Aiello, prendiamo il miglior attaccante in giro. Quindi siamo andati su Cheddira”.