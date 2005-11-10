Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
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Luca Di Leonardo
Luca Di Leonardo
Oggi alle 10:10Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
06.10.2026 10:10Fantacalcio
I cinque migliori difensori al fantacalcio dopo 5 giornate
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Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia dopo 5 giornate presi da Fantalab:
1 - Carlos Augusto: 3 presenze - fantamedia 8.16 - media voto 6.83 - 1 gol - 1 assist
2 - Kaiki: 2 presenze - fantamedia 7.75 - media voto 6.25 - 1 gol - 3 assist
3 - Bremer: 5 presenze - fantamedia 7.60- media voto 6.40 - 2 gol
4 - Tiago Gabriel: 4 presenze - fantamedia 7.50 - media voto 6.00 - 2 gol
5 - Mangas: 5 presenze - fantamedia 7.20 - media voto 6.20 - 1 gol - 2 assist
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