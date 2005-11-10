6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti

Il 6 ottobre del 1993, a San Siro, va in scena l'andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Di fronte ci sono il Milan di Fabio Capello e dall'altra parte il Vicenza di Renzo Ulivieri, con già qualche senatore che poi diventerà fondamentale per la cavalcata degli anni successivi come Di Carlo e Lopez, oltre a Giorgio Sterchele, una bandiera per dodici anni.

La serata di Panucci

Il Milan è forte, fortissimo, tanto da permettersi di buttare nella mischia chi è appena arrivato dal Genoa. Poco più di vent'anni, Christian Panucci diventa ben presto una delle colonne della squadra, seppur la prima partita sia solamente in Coppa Italia. Tre a zero Milan, con partita già in discesa grazie a Carbone, poi Raducioiu ed Eranio. In campo, fra gli altri, c'è pure il genio Dejan Savicevic. Da lì in poi Panucci non uscirà più: dal 24 ottobre diventa titolare al posto di Mauro Tassotti.

MILAN vs VICENZA 3-0

Marcatori: 2' Carbone, 42' Raducioiu, 71' Eranio

MILAN

Ielpo, Panucci II, Nava, De Napoli, F. Galli, Costacurta, Carbone, Eranio, Raducioiu (46' Simone), Savicevic (78' Donadoni), Laudrup.

Allenatore: Capello.

VICENZA

Sterchele, Ferrarese, Frascella (75' Pellegrini), Di Carlo, Praticò, Lopez, Conte, Cecchini, Gasparini, Pulga, Ficarra (63' Civeriati)

Allenatore: Ulivieri