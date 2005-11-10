Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C

"Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, ma anche perché per la prima volta andrà in panchina Samuele Inacio, colui che rappresenta il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale". Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleçao, quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti. Mentre l'Italia giocherà con la Turchia, in serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta, col ds che sta valutando l'idea di andare al Burnely, club che l'ha cercato e che oggi incontrerà. Si è già mossa la società rossoblù, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi. Da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genoana e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi che è reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus e Marsiglia dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano che rappresenterebbe una scelta diversa, meno di esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili anche perché Burdisso da quanto ho capito difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso.

Va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso di guardare con più attenzione il campionato di Serie C dove ci sono due allenatori che stanno continuando a fare davvero qualcosa di diverso. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza, due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura".

Ascolta la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!