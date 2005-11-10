Mantova, Brutti: "Cessione Marras ci ha permesso di investire. Occhio a Kospo e Ilie"

“Al rientro ci aspetta una partita molto difficile, il Catanzaro non è partito bene in campionato, ma ha un’ottima rosa, ha comprato giocatori forti e sarà sorretto dal loro pubblico per cercare una vittoria. Dovremo essere tostissimi per reggere l'urto e uscire dal Ceravolo con un risultato positivo”. Il direttore sportivo Fabio Brutti ha parlato a La Gazzetta di Mantova in vista del rientro in campo dopo la lunga pausa per le nazionali: “Questo stop ci ha consentito di recuperare qualche infortunato, la squadra ha lavorato tantissimo e saremo pronti per domenica”.

Sulla cessione di Marras

Brutti si sofferma anche sulla cessione estiva di Tommaso Marras, finito al Pisa, che ha consentito al club di avere risorse importanti da investire: “Ci ha consentito di reinvestire sul mercato e acquistare diversi giovani con margini di crescita. Posso citare Ilie e Kospo perché sono quelli che al momento hanno le prospettive più importanti, ma non sono i soli. - prosegue il ds virgiliano – Vi dico di stare attenti a Spinaccè, ha qualità davvero notevoli e può regalarci soddisfazioni come gli altri”.

Sullo scouting portato avanti

Infine il dirigente biancorosso si sofferma ad analizzare l’area scouting: “Sta monitorando tutti i campionato di nostro interesse seguendo 16-18 partite a fine settimana con l’obiettivo di chiudere queste osservazioni a fine ottobre. A quel punto faremo il punto e cominceremo a pianificare cosa fare e se potrebbero venire buoni a gennaio o magari per la prossima stagione”.