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Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 22:04Calcio femminile
05.10.2026 22:04Calcio femminile
Fonti preferite
Oladipo, Ottey, Doms e Corelli nella formazione migliore della settimana grazie al successo sulla Lazio. Seconda presenza in due weekend per l’attaccante del Como 1907
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria nel derby contro la Lazio vale un poker di presenze giallorosse nella Top 11 della seconda giornata della Serie A Women Athora: Oladipo, Ottey, Doms e Corelli portano tanta Roma nella miglior formazione della settimana. A completare l’attacco, con Corelli, ci sono ancora Wullaert del Como 1907 e Hornemann, decisiva nella vittoria della Ternana Women a Parma. Tra i pali, invece, Astrid Gilardi nonostante la sconfitta del Como Women contro l’Inter, rappresentata da Ivana e Wilhjalmsdottir.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della seconda giornata della Serie A Women Athora 2026-27:
Astrid Gilardi: In questa giornata di Serie A, oltre ad aver parato un calcio di rigore contro l’Inter, il portiere del Como Women ha registrato il record di parate (sette).
Ivana Andrés: Nella giornata di Serie A appena terminata, nessun dfiensore ha vinto più duelli aerei rispetto alla nerazzurra (due come Sara Caiazzo). Inoltre, la spagnola è stata la giocatrice dell’Inter con più palloni recuperati (cinque).
Shukurat Oladipo: Nella seconda giornata di Serie A, la giallorossa è stata l’unica giocatrice ad aver vinto il 100% dei duelli tra quelle che ne hanno ingaggiati almeno cinque (6/6).
Ella Ottey: La giallorossa è stata - tra i difensori scesi in campo nella seconda giornata di campionato - la giocatrice con più occasioni create per le compagne (tre).
Millary Cortés: Tra le centrocampiste che in questa giornata di Serie A hanno effettuato più di tre contrasti, la viola è l’unica ad aver vinto il 100% di questi (4/4).
Maya Doms: Oltre ad aver segnato il primo dei tre gol della Roma contro la Lazio, la giallorossa ha vinto sette duelli in questa giornata, meno solo di Maria Petrara (12) tra tutte le centrocampiste scese in campo.
ParkSoo-Jeong: In questa giornata di Serie A, la rossonera è stata una delle tre giocatrici che hanno partecipato a più di una marcatura (due come Alice Corelli e Sofie Hornemann) e l’unica ad aver servito più di un assist (due contro la Juventus).
Karólína Vilhjálmsdóttir: Oltre ad aver realizzato il primo dei due gol dell’Inter contro il Como Women, la nerazzurra ha registrato in questo turno di campionato il record di tiri in porta (quattro), occasioni create (sette) e cross riusciti (cinque, corner inclusi).
Sofie Hornemann: In questo turno di campionato, la giocatrice della Ternana è stata l’unica ad aver realizzato più di un gol: doppietta contro il Parma.
Alice Corelli: Nel secondo turno di questo campionato, la giallorossa è stata l’unica giocatrice ad aver sia segnato che servito un assist (1+1 contro la Lazio).
Tessa Wullaert: Oltre ad aver segnato uno dei due gol nel 2-1 del Como 1907 in casa del Napoli, la belga ha effettuato tre tiri in porta nella giornata di Serie A appena terminata, record tra le attaccanti condiviso con Valentina Giacinti.

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