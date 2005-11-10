A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio

Straordinario protagonista e leader della retroguardia del Napoli al fianco di Kalidou Koulibaly, Kim Mina-jae potrebbe tornare in Italia. A gennaio. Il sudcoreano è da tempo un nome caldo per il nostro mercato e ora che non è 'centrale' nel Bayern Monaco, le chances crescono.

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi in compagnia di Marco Conterio

Il Bayern intanto sorride: Kane vicino al rinnovo

Se per l'Italia il nome di Kim Min-jae può essere uno pesante in ottica gennaio, in casa Bayern Monaco i temi caldi sono altri. Come il rinnovo di Harry Kane. "Le trattative stanno andando bene. Sono ancora in corso. Stanno procedendo nella giusta direzione. Entrambe le parti stanno affrontando la situazione con molta calma, perché tutti possono vedere che mi trovo molto bene qui", ha detto l'inglese sul suo futuro. "Sto solo facendo il mio lavoro. Ufficialmente, il mio contratto ha ancora nove mesi di validità, quindi in realtà non cambia nulla. Queste trattative contrattuali possono aspettare, e spetta al mio team discuterne e risolverle. Una decisione dovrebbe essere presa tra circa un mese, e penso che sarà positiva". Parole che confermano il clima di fiducia tra Kane e il Bayern Monaco, con entrambe le parti intenzionate a proseguire insieme e un possibile accordo che potrebbe dunque essere definito nelle prossime settimane.