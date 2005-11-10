Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta

Una delle grandi assenti della semifinale play off per il Mondiale del 2027 fra Italia e Bielorussia (gara d'andata il nove ottobre sul neutro di Tbilisi e ritorno il 13 ottobre a Firenze) è senza dubbio Elena Linari, centrale difensiva classe '94 con oltre cento presenze in Azzurro e diverse fasce di capitana al braccio. Un'assenza importante e pesante, motivata però dal poco spazio che la calciatrice sta trovando nella sua avventura in Inghilterra iniziata la scorsa estate. Dopo una buona prima stagione, 13 presenze e un gol, infatti l'italiana in questo avvio di stagione è stata schierato solo in due occasioni – entrambe in Coppa di Lega – su sette gare ufficiali giocate. Poco, troppo poco, per essere chiamata per una sfida così delicata nonostante sia una delle leader riconosciute del gruppo e una colonna dell'Italia Femminile.

Soncin sull'esclusione di Elena Linari

Il ct Andrea Soncin ha infatti motivato con lo scarso minutaggio la sua esclusione per queste due gare, pur sottolineando come le porte della Nazionale siano aperte a tutte e che Linari possa ancora giocarsi le sue chance sia per l'eventuale finale contro la vincente di Finlandia-Serbia sia per il Mondiale della prossima estate se arriverà la qualificazione: “La sua mancata convocazione avviene per un minutaggio ridotto nel club, ma non solo quello. Le porte della nazionale sono aperte per tutte, ma tutto dipende da cosa fanno nei rispettivi club. - sono le parole del ct - Lei, per vicende fisiche e tecnico-tattiche, è stata impiegata meno e sto attendendo che mi dia la possibilità di convocarla, consapevole della leadership che può portare alla squadra”.

Linari come Girelli nel 2025?

Una situazione che ha ricordato quella vissuta da Cristiana Girelli prima dell'Europeo dello scorso anno. Anche l'attaccante, che allora giocava alla Juventus, saltò gran parte delle qualificazioni per quella competizione a cui poi partecipò da grande protagonista (tre gol in cinque gare) e trascinatrice. Anche allora si trattava di una esclusione legata alle prestazioni e al minutaggio raccolto (“Nel corso delle qualificazioni non era performante” ha sottolineato il ct rispondendo a chi avanzava questo paragone) che poi venne rivista una volta che la calciatrice ritrovò minuti e prestazioni con la maglia del club. Perché, come ha sottolineato nuovamente Soncin, è “il campo che decide”. Linari dunque dovrà cercare di convincere, col lavoro in allenamento, il tecnico spagnolo Eder Maestre a darle più minutaggio anche in campionato per tornare a conquistare un posto in Azzurro per le prossime competizioni. O a gennaio potrebbe essere costretta a cambiare maglia per non perdere l'occasione (ci auguriamo) di poter giocare un altro Mondiale, forse l'ultimo della sua carriera.