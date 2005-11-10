SudTirol, tegola sulle corsie esterne: Bjarkason out per almeno un mese
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 13:48Serie B
autore Tommaso Maschio
06.10.2026 13:48Serie B
L'islandese ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede
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Brutte notizie in casa SudTirol per il tecnico Davide Possanzini che dovrà fare a meno per almeno un mese dell'esterno Bjarkason infortunatosi nel corso della sfida contro l'Arezzo prima della pausa per le nazionali.
Il comunicato del SudTirol su Bjarkason
In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
In occasione della gara esterna contro l’Arezzo, Bjarki Bjarkason ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro. A seguito della diagnosi, il calciatore ha intrapreso un programma riabilitativo personalizzato. I tempi di recupero sono stimati tra le quattro e le sei settimane dalla data dell’infortunio.
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