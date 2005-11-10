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Serie B, al via il Fantacalcio ufficiale del campionato cadetto. La nota

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 13:26Serie B
06.10.2026 13:26Serie B
Fonti preferite
Dopo il lancio della partnership tra la Lega Serie B e Fantacalcio®, prende ufficialmente il via il nuovo grande gioco dedicato agli appassionati del campionato
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La Serie BKT entra ufficialmente in gioco nel mondo di Fantacalcio®. Nasce il Fantacalcio Serie BKT, dedicato a tutti gli appassionati di calcio che vogliono mettersi alla prova, sfidare gli altri partecipanti e dimostrare di avere l’intuito per scoprire oggi i talenti di domani.

Un progetto che segna l’avvio di un nuovo percorso per il campionato e che punta a coinvolgere una platea ampia e trasversale, trasformando ogni turno della Serie BKT in un’occasione per giocare, confrontarsi e seguire in prima persona i propri beniamini.

La scelta dei calciatori diventa così una vera sfida da talent scout. La Serie BKT rappresenta infatti uno dei principali campionati di crescita del calcio italiano: una competizione nella quale trovano spazio numerosi giovani di talento che hanno così la possibilità di mettersi in mostra e di spiccare il volo verso i più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

Il Fantacalcio Serie BKT è disponibile sull’omonima applicazione dedicata nell’App Store e Play Store, all’interno della quale gli utenti potranno trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare, elaborate secondo i canoni e le modalità tipiche di Fantacalcio®.

La scelta della Lega Serie B si inserisce nel percorso di collaborazione avviato con Fantacalcio® e si sviluppa in continuità con l’esperienza già maturata dalla Lega Serie A attraverso l’app Leghe FC. In linea con questo format, anche la Lega Serie B si dota di una propria applicazione dedicata, pensata per riunire in un unico spazio il gioco e i contenuti legati alla Serie BKT. Inoltre, la presenza di una sezione informativa ad hoc permetterà di seguire costantemente gli aggiornamenti dei 20 club, accompagnando via via il percorso della propria squadra del cuore.

Con il Fantacalcio Serie BKT, gli utenti potranno costruire la propria squadra, scegliere i giocatori su cui puntare e mettere alla prova le proprie capacità in una maxi-classifica generale, confrontandosi con tutti gli altri partecipanti. Ma la sfida non finisce qui. Sarà infatti possibile creare minileghe private e giocare insieme ai propri amici, trasformando il Fantacalcio Serie BKT in una competizione personale, da vivere giornata dopo giornata.

A rendere ancora più avvincente il gioco ci saranno premi dedicati a quei partecipanti che dimostreranno di saper scegliere con maggiore intuito e lungimiranza, anticipando la crescita dei talenti destinati a lasciare il segno.

Nella fattispecie:
- La prima giornata di gioco, che coinciderà con il sesto turno di campionato, non varrà per la classifica generale, ma costituirà un minitorneo a parte (“Giornata di Apertura”) con relativo premio;
- La classifica generale partirà dal secondo turno di gioco (7a giornata Serie BKT) fino al termine del campionato;
- Il mercato avrà operazioni illimitate fino all’inizio del secondo turno di gioco;
- Le quotazioni rimarranno invariate dopo il primo turno di gioco e saranno aggiornate a partire dal termine del secondo turno.

Il campionato è pronto a dare il via a una nuova sfida. Ora tocca agli appassionati scendere in campo: scaricare l’app, comporre la rosa perfetta e far emergere le proprie capacità all’insegna del divertimento e della condivisione.

Fonte: legab.it

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