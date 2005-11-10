Pro Vercelli, blindato il centrale Coccolo: ha firmato per altre due stagioni

Pro Vercelli, blindato il centrale Coccolo: ha firmato per altre due stagioniUfficiale
Tommaso Maschio
Arrivato nell’estate del 2025 dalla Pro Patria il difensore centrale Luca Coccolo è diventato presto una delle colonne portanti della Pro Vercelli dove ha collezionato 48 presenze, condite da due reti, in poco più di un anno. Ora arriva anche il rinnovo da parte del club piemontese che ha comunicato di aver prolungato il rapporto con il classe '98 fino al 2029, due anni in più rispetto a quello che era in vigore.
Il comunicato della Pro Vercelli su Coccolo
FC Pro Vercelli 1892 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Luca Coccolo, che continuerà a vestire la maglia bianca fino al 30 giugno 2029.
Il rinnovo conferma la volontà della Società di proseguire insieme un percorso costruito su fiducia, continuità e ambizione, puntando sulle qualità e sull’esperienza di Luca al servizio della squadra.
Un altro importante tassello per il presente e per il futuro della Pro Vercelli.