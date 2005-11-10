"Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?

Sulle tribune dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, i tantissimi tifosi turchi presenti non avevano dubbi. "Montella, out!". Quello turco è un tifo meraviglioso, lo si vede ogni settimana negli stadi per le gare dei club, nelle accoglienze trionfali dei giocatori agli aeroporti, sulla stampa, sui social. E' una delle nazioni più appassionate al mondo se si parla di pallone ma, proprio per questo, manca talvolta l'equilibrio nell'analisi. Vincenzo Montella merita l'esonero da ct della Turchia?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Montella e le parole dopo la partita contro l'Italia persa 3-1

Ai microfoni della RAI, l'analisi di Vincenzo Montella dopo la sconfitta di Bologna contro l'Italia di Roberto Mancini. "Sicuramente abbiamo fatto una bella partita. Ce la siamo giocata alla pari e forse abbiamo fatto anche qualcosina in più. Abbiamo subito tre gol esclusivamente su episodi, e non è la prima volta. Da allenatore sono soddisfatto per l'attitudine e per la personalità dei ragazzi. Posso rimproverare loro di non aver fatto la scelta giusta alla fine, oppure di non essere andati a chiudere l'area di rigore, ma il calcio a questi livelli è così. Sono certo che i ragazzi trarranno grandissima esperienza da questo livello di partita, perché al minimo episodio subisci gol e questo determina il risultato, così come tante volte determina anche il giudizio".