L'osservatore Palma: "Camara, ecco il nuovo talento Juve. E su Puczka..."

L'osservatore Marco Palma è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, per presentare

Ousmane Diallo (12-06-2007), esterno d’attacco spagnolo del Parma. Grande capacità di corsa e tecnica di base di buonissimo livello per questo esterno d’attacco spagnolo di origini senegalesi. Ha mosso i primi passi nel calcio nella nativa Las Palmas per poi passare, appena tredicenne, alle giovanili dell’Alaves. Nei Paesi Baschi ha messo in mostra una grande continuità di rendimento, uno sviluppato senso del gol e ottima abiltà nell’assist. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione del Borussia Dortmund che lo ha acquistato a luglio 2023. Arrivato alla soglia della prima squadra, la scorsa estate ha accettato l’offerta del Parma che lo ha portato in Emilia in cambio di 2 milioni €.

Somiglianza: Désiré Doué (PSG)

Valore di mercato: 2 milioni €

Ali Camara (13-01-2008), trequartista/esterno d’attacco belga della Juventus U20. Esterno d’attacco belga dotato di grande rapidità, ottima corsa con il pallone, visione di gioco, fantasia e grandi capacità balistiche. Può essere schierato anche trequartista, ruolo dove mantiene un alto livello di rendimento. Cresciuto nel Genk, ha da subito messo in mostra le sue grandi capacità, rendendolo uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile belga. Anche nelle selezioni nazionali belga è stato ottimo protagonista ricoprendo anche il ruolo di capitano in Under 17. La scorsa estate, dopo averlo seguito a lungo la Juventus ha acquistato il ragazzo mettendolo a disposizione di Primavera e Next Generation.

Somiglianza: Iliman Ndiaye (Manchester City)

Valore di mercato: 2,5 milioni €

David Puczka (06-01-2005), terzino sinistro austriaca del Genoa. Corsa sulla fascia, spirito di sacrificio, tecnica di base di alto livello, buonissime capacità di assist e buona confidenza con il goal per questo terzino sinistro austriaco. Cresciuto in patria nell’Admira Wacker, dopo aver ricoperto il ruolo di “stella” del settore giovanile, nel 2023 è salito in prima squadra imponendosi come uno dei migliori terzini del campionato. A luglio 2024 è stato comprato dalla Juventus che lo ha inserito in Next Generation dove è risultato uno dei migliori bianconeri nel campionato di Serie C. Il Genoa lo ha acquistato lo scorso agosto in cambio di 6 milioni €, e riservando alla Juventus un 20% su una futura rivendita.

Somiglianza: Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Valore di mercato: 6,5 milioni €