Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"

Fra le grandi assenti di questo giro di convocazioni, in vista della doppia sfida play off contro la Bielorussia (9 ottobre sul neutro di Tbilisi, 13ottobre a Firenze), c’è senza dubbio la centrale Elena Linari, una delle capitane dell’Italia Femminile, che in Inghilterra sta faticando a ritagliarsi uno spazio importante con la maglia delle London City Lionesses.

Soncin sull'esclusione di Elena Linari

Il ct Andrea Soncin in conferenza stampa ha spiegato i motivi della sua mancata convocazione: “Per quanto riguarda l'organizzazione dei tour bisogna anche organizzarsi con i club. Abbiamo seguito le sue vicende come quelle delle altre ragazze che giocano in Inghilterra, c'è un'analisi continua. La sua mancata convocazione avviene per un minutaggio ridotto nel club, ma non solo quello. Le porte della nazionale sono aperte per tutte, ma tutto dipende da cosa fanno nei rispettivi club. Lei, per vicende fisiche e tecnico-tattiche, è stata impiegata meno e sto attendendo che mi dia la possibilità di convocarla, consapevole della leadership che può portare alla squadra”.

Sui paragoni con Cristiana Girelli pre-Europeo

Il ct risponde poi a chi chiede se ci sono analogie con quanto accaduto a Cristiana Girelli nelle qualificazioni allo scorso Europeo dove venne più volte tenuta fuori prima di essere protagonista in Svizzera: “Se ci sono analogie o no dovete dirlo voi che siete più attenti a queste sfaccettature. All'interno del gruppo squadra ho portato più volte l'esempio di Cristiana, che nel corso delle qualificazioni non era performante, ma ha poi conquistato la Nazionale facendo un grande Europeo. Noi raccogliamo i frutti di quello che fanno nei rispettivi club. Il campo decide".