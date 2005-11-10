Udinese, Nani su Alaba: "Di solito vendiamo i giocatori al Real. Ora li prendiamo"

Il Group Technical Director dell'Udinese, Gianluca Nani, Il direttore generale dell'Udinese, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di David Alaba, colpo a sorpresa dei friulani. Ecco le sue parole:

"Di solito al Real Madrid li vendiamo i calciatori, ora li prendiamo. Questo comunque certifica il lavoro della famiglia Pozzo. Abbiamo giocatori dallo spessore importantissimo, qualcuno mi ha chiesto perché avessimo preso Alaba, difficile trovare giocatori con il suo palmares e la sua mentalità. È un onore e un privilegio averlo firmato, è una trattativa nata circa tre settimane fa e che abbiamo portato avanti in grande silenzio. Qualcuno si è un po' arrabbiato quando è uscita la notizia, non abbiamo potuto coordinarci da questo punto di vista. Però era importantissimo avere un giocatore così. Ci porta esperienza, voglia di vincere e soprattutto ha voglia di continuare la sua carriera, non di concluderla".