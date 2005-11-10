L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"

L'Italia ha battuto 3-1 la Turchia al Dall'Ara di Bologna e ha chiuso nel migliore dei modi la sua maxi-sosta. Nell'ultima delle quattro gare in programma la Nazionale di Roberto Mancini scesa in campo con nove giocatori diversi rispetto all'undici che ha pareggiato a Parigi contro la Francia ha vinto per la seconda volta in pochi giorni contro la squadra di Vincenzo Montella. Ha avuto la meglio grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. "Siamo felici per come siamo migliorati a livello di squadra, a prescindere dai risultati. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bel traguardo", ha dichiarato nel post-gara il commissario tecnico che a novembre si giocherà il primo posto nel gruppo 1 con Francia e Belgio.

Bene i giovani

Oltre agli autori dei gol tante note positive. Ottimo il secondo tempo di Doumbia, ma anche la prestazione di Vergara e Romano: "Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è più avanti rispetto perché già gioca la Champions League. Romano aveva giocato bene a Roma e anche stasera ha fatto una buona partita", le parole del Mancio.

Montella in crisi

Dall'altro lato una Turchia in piena crisi ha ora messo in discussione la figura di Vincenzo Montella. Senza Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler la nazionale guidata dal CT italiano ha provato a contrapporre un attacco molto mobile, ha anche trovato il gol del momentaneo pareggio con Simsir, ma poi ha incassato la quarta sconfitta consecutiva: "Io sono motivato a continuare ma noi allenatori siamo precari, il nostro mestiere è così ma io sono sereno, fiducioso e determinato a portare avanti il mio lavoro. In questi tre anni ho ricevuto diverse offerte ed ho deciso di continuare perché amo il mio lavoro, nonostante a livello economico mi sarebbe convenuto abbandonare la nazionale turca", ha dichiarato Montella nel post-gara