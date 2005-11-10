La Pro Vercelli sbarca a Capo Verde: materiale sportivo per i giovani calciatori di Santa Cruz

La Pro Vercelli è pronta a sbarcare a Capo Verde per una collaborazione che partendo dal calcio potrebbe andare anche oltre. Nella giornata di ieri infatti, come comunicato dal club piemontese sui propri canali social, il club ha incontrato il sindaco della città di Santa Cruz a cui ha consegnato kit e materiale sportivo per i giovani calciatori.

Il comunicato della Pro Vercelli

Lo sport abbatte ogni confine: solidarietà e cooperazione uniscono Vercelli e Santa Cruz! Ieri, nella cornice dello Stadio “Silvio Piola”, si è tenuto l’incontro ufficiale con Carlos Silva, Sindaco di Santa Cruz, per la consegna di kit e materiale sportivo destinati ai giovani calciatori dell’isola africana.

Grazie alla sinergia tra FC Pro Vercelli 1892, Club Forza Pro, Slow Food Vercelli e l’associazione “Vercellese verso Santa Cruz”, l’abbigliamento delle nostre giovanili prende una seconda vita per far sognare tanti bambini e i loro allenatori.

Un abbraccio speciale e un’iniziativa che dimostra come, facendo rete, si possano raggiungere traguardi bellissimi e unire realtà diverse attraverso la grandissima passione per il pallone.