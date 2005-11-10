Malagò arrivato al CONI senza parlare. A breve la decisione della Giunta

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Malagò arrivato al CONI senza parlare. A breve la decisione della GiuntaTMW
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Simone Bernabei
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06.10.2026 12:18Serie A
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Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è appena arrivato al CONI, dove in questi minuti andrà in scena la votazione della Giunta per decidere in merito alla sua ineleggibilità. "In questo momento proprio non posso parlare", le brevi dichiarazioni del numero uno della Federcalcio all'ingresso.
La direzione sembra essere quella del decadimento della carica di Malagò e del commissariamento della FIGC, con lo stesso dirigente che resterà comunque "in sella" col ruolo di Commissario. A breve sono attesi ulteriori aggiornamenti.
Fonte: Lorenzo Beccarisi
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