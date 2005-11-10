Udinese, il dt Inler su Alaba: "È qui per vincere le partite. Vogliamo creare una squadra forte"

Il direttore tecnico dell'Udinese, Gokhan Inler, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di David Alaba come nuovo giocatore dei friulani. Ecco le sue parole:

"È un momento speciale, dal primo giorno, quando David è atterrato, lo attendevo e ho sentito emozione, energia, quello che ho sentito quando l'ho affrontato quando giocavo e ho affrontato il Bayern Monaco o quando l'ho incrociato con la maglia della Svizzera contro l'Austria. Sentivo voglia di fare bene, non è venuto qua solo per tornare in forma, lui vincere partite, vuole vincere qualcosa, Quindi ben venga. Dal primo giorno chiede tante cose, vuole migliorare, per me è un onore avere un campione così nella nostra squadra. Avrà il mio sostegno al 100% come tutti i suoi compagni di squadra, lo hanno accolto bene e siamo qua per dimostrare che l'Udinese può fare tante belle cose Grazie alla famiglia Pozzo perché di solito i giocatori a certi club noi li vendiamo. Qui c'è tanto lavoro dietro, vogliamo creare una squadra forte".