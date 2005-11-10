Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia

Fuoco alle polveri: nella giornata di oggi vi abbiamo illustrato la nostra Top 100 dei migliori italiani nati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010, e adesso è tempo di entrare nel dettaglio, di analizzare e di discutere la classifica. Nella quale domina al 1° posto Pio Esposito, presente e futuro sia dell'Inter che della nostra Nazionale, davanti a un suo quasi compagno di squadra in nerazzurro come Palestra (andato invece al Chelsea, alla fine) e a Inacio del Borussia Dortmund.

Approfondiamo il tema nel Podcast di TuttoMercatoWeb.com di oggi, in compagnia di Dimitri Conti

La classifica completa, dal 1° al 100° posto

Ecco le prime 100 posizioni della classifica secondo TMW, dal 100° posto del granata Ciammaglichella al 1° del vincitore Pio Esposito.

1. Francesco Pio Esposito (Inter) - 2005

2. Marco Palestra (Chelsea) - 2005

3. Samuele Inacio (Borussia Dortmund) - 2008

4. Giovanni Leoni (Liverpool) - 2006

5. Alphadjo Cisse (Milan) - 2006

6. Honest Ahanor (Crystal Palace, in prestito dal Chelsea) - 2008

7. Francesco Camarda (Milan) - 2008

8. Destiny Elimoghale (Juventus Primavera) - 2009

9. Matteo Palma (Udinese) - 2008

10. Simone Lontani (Parma) - 2008

11. Alessandro Romano (Cagliari, in prestito dalla Roma) - 2006

12. Luca Reggiani (Borussia Dortmund) - 2008

13. Federico Croci (Fiorentina Primavera) - 2010

14. Christian Comotto (Milan) - 2008

15. Alessandro Longoni (PSG) - 2008

16. Guido Della Rovere (Bayern Monaco II) - 2007

17. Mattia Liberali (Como) - 2007

18. Edoardo Biondini (Empoli) - 2009

19. Emanuele Lulli (Roma) - 2007

20. Pietro Comuzzo (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2005

21. Samuel Wiafe (Genoa) - 2008

22. Davide Bartesaghi (Milan) - 2005

23. Antonio Arena (Roma Primavera) - 2009

24. Gianluca Okon-Engstler (Club Brugge) - 2009

25. Tommaso Martinelli (Avellino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

26. Andrea Natali (AZ) - 2008

27. Diego Perillo (Atalanta Primavera) - 2009

28. Massimo Pessina (Bologna) - 2007

29. Mattia Marello (Inter U23) - 2008

30. Alessio Cacciamani (Torino) - 2007

31. Niccolò Fortini (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

32. Roberto Scaglione (Parma Primavera) - 2010

33. Jeff Ekhator (Juventus) - 2006

34. Renato Marin (Nacional, in prestito dal PSG) - 2006

35. Adam Bakoune (Monza) - 2006

36. Mattia Guaglianone (Roma Primavera) - 2010

37. Matteo Cocchi (Padova, in prestito dall'Inter) - 2007

38. Alessandro Nunziante (Arezzo, in prestito dall'Udinese) - 2007

39. Emanuele Rao (Pisa, in prestito dal Napoli) - 2006

40. Filippo Mane (Borussia Dortmund) - 2005

41. Leonardo Bovio (Inter U23) - 2008

42. Mathis Mout (Monza) - 2007

43. Simone Pafundi (Catanzaro, in prestito dall'Udinese) - 2006

44. Andrea Luongo (Torino) - 2008

45. Asane Sow (Basilea) - 2006

46. Edoardo Motta (Lazio) - 2005

47. Federico Cassa (Catanzaro, in prestito dal Bologna) - 2006

48. Salvatore Cerbone (Hellas Verona) - 2007

49. Luca Lipani (Sassuolo) - 2005

50. Alessandro Anelli (Atalanta U23) - 2008

51. Riyad Idrissi (Cagliari) - 2005

52. Fabio Rispoli (Sudtirol, in prestito dal Como) - 2006

53. Mattia Esposito (Bari, in prestito dal Napoli) - 2008

54. Eddy Kouadio (Monza, in prestito dalla Fiorentina) - 2006

55. Luca Bombino (Stoke City) - 2006

56. Thomas Corigliano (Juventus Primavera) - 2009

57. Mattia Mosconi (Inter U23) - 2007

58. Jonas Harder (Basilea) - 2005

59. Matteo Cichella (Frosinone) - 2005

60. Christian Lupo (Lecce Primavera) - 2009

61. Raphael Kofler (Cagliari) - 2005

62. Diego Mascardi (Torino) - 2006

63. Jamal Iddrissou (Inter U23) - 2007

64. Federico Coletta (Benfica B) - 2007

65. Thomas Berenbruch (Avellino, in prestito dall'Inter) - 2005

66. Riccardo Cassano (Como Primavera) - 2009

67. Dominic Vavassori (Palermo, in prestito dall'Atalanta) - 2005

68. Lorenzo Torriani (Milan) - 2007

69. Thomas Campaniello (Fiorentina Primavera, in prestito dall'Empoli) - 2008

70. Giacomo De Pieri (Ascoli, in prestito dall'Inter) - 2006

71. Mattia Mannini (Benevento, in prestito dalla Roma) - 2006

72. Francesco Olivieri (Atalanta Primavera) - 2010

73. Lorenzo Venturino (Genoa) - 2006

74. Ludovico Varali (Parma Primavera) - 2009

75. Alessandro Di Nunzio (Roma Primavera) - 2007

76. Matteo Egan (Empoli) - 2007

77. Seydou Fini (Frosinone, in prestito dal Genoa) - 2006

78. Djibril Diallo (Parma Primavera) - 2009

79. Ettore Broggian (Como Primavera) - 2008

80. Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach) - 2005

81. Alessandro Cardinali (Spezia, in prestito dal Parma) - 2006

82. Matias Mancuso (Inter U23) - 2007

83. Fellipe Jack (Cremonese, in prestito dal Como) - 2006

84. Tommaso Vannucchi (Arzignano, in prestito dalla Fiorentina) - 2007

85. Filippo Reale (Carrarese, in prestito dalla Roma) - 2006

86. Luca Lo Monaco (Bologna Primavera) - 2008

87. Francesco Verde (Juventus Next Gen) - 2007

88. Emanuele Sala (Milan Futuro) - 2007

89. Wisdom Amey (Frosinone, in prestito dal Bologna) - 2005

90. Riccardo Braschi (Sion) - 2006

91. Lorenzo Riccio (Dordrecht) - 2006

92. Javison Idele (Atalanta U23) - 2007

93. Leonardo Colombo (Monza) - 2005

94. Federico Nardin (Pescara, in prestito dalla Roma) - 2007

95. Robinho Junior (Genoa) - 2007

96. Kevin Zeroli (Sudtirol, in prestito dal Milan) - 2005

97. Alessandro Vogt (Heidenheim, in prestito dall'Hoffenheim) - 2005

98. Marcello Fugazzola (Atalanta Primavera) - 2009

99. Alessandro Ciardi (Parma Primavera) - 2007

100. Aaron Ciammaglichella (Pro Vercelli, in prestito dal Torino) - 2005