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Sorrento-Altamura si giocherà senza tifosi ospiti: disposto il divieto di vendita dei biglietti

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:08Serie C
06.10.2026 12:08Serie C
Fonti preferite
Disposto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Prefetto di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti del Donato Curcio in vista della gara del 31 ottobre fra Sorrento e Altamura. Lo comunica il sito del Ministero dell'Interno con una nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale

Si disputerà, nella giornata di sabato 31 ottobre prossimo, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno (PZ), la partita di calcio “Sorrento - Altamura” valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 36 del 30 settembre 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la circostanza che, in occasione dell’incontro “Scafatese - Altamura” dello scorso 27 settembre valevole per il campionato di Serie C, le due tifoserie hanno dato luogo a turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

In particolare, in diverse fasi della gara e al termine della stessa, si sono registrati momenti di tensione determinati da provocazioni reciproche tra le due tifoserie, con lancio di materiale esplodente, di aste di plastica e di altro materiale contundente, oltre a ripetuti tentativi di contatto, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, scongiurati dall’intervento del personale in servizio di O.P..

Nello specifico, le due tifoserie hanno fatto utilizzo di potenti artifizi esplosivi, hanno posto in essere condotte violente contro il personale addetto alla sicurezza e hanno danneggiato le barriere di separazione dei settori dello stadio.

Ulteriori tentativi di contatto si sono registrati nella fase di movimentazione per il rientro nelle rispettive sedi, atteso che l’incontro si è disputato ad Agropoli e l’itinerario è stato in parte comune.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi analoghe turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase della movimentazione, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento - Altamura” di sabato 31 ottobre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.

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