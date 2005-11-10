Pio Esposito miglior giovane d’Italia, l’agente: “Risultato figlio della gavetta”

Pio Esposito numero 1 su 100. Nella rassegna di TuttoMercatoWeb.com l’attaccante dell’Inter si posiziona al primo posto tra i migliori calciatori italiani nati dal 2005 e il 2010. Speranze per il calcio italiano, alcuni come Pio, certezze già per il presente. “Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui: ha fatto due anni di B con lo Spezia quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria è quella è stata la scelta più saggia, che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta”, dice a Tmw l’agente Mario Giuffredi.

Qual è il consiglio più ricorrente che da ai suoi calciatori?

“Di dimenticare il giorno precedente. Altrimenti nella partita successiva se non si fa quello che si deve fare si è subito criticati. Il calcio ha la memoria di corta, non bisogna mai cullarsi su quello che si fa, ma pensare sempre alla prossima partita”.