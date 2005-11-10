Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti

Dopo la parentesi nazionali, è pronta a tornare la Serie A. E sono tanti i temi del campionato. A parlarne sono stati gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Incognita per tutte. Mi aspetto il riscatto del Napoli, vedremo cosa farà contro un Frosinone scintillante, che non ha nulla da perdere. Sarà un cliente scomodo. Per le conferme, dico Inter, Roma e Milan, che dovrebbe orientarsi sull'alzare il livello offensivo. Pulisic, Moreira e Saelemaekers sono imprescindibili lì davanti".

Claudio Anellucci: "Mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi già si nota. Dopo una pausa così lunga servono risposte in merito. Vediamo quanto c'è di Rino nei risultati che verranno. Nelle prime gare lo abbiamo visto. E capire se c'è un viatico importante. Mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, che ancora non è una squadra. Mi aspetto molto di più. E vedere il gioco spumeggiante di Amorim, anche se ritengo che in Italia abbiamo allenatori migliori e si poteva fare un esperimento diverso".

Daniele Garbo: "Conferme dalla Roma nella partita col Como, dopo l'Inter deve confermarsi di essere una squadra che punta lo Scudetto. Il Napoli deve riscattarsi, anche dopo le buone prove in Nazionale di De Bruyne e Hojlund, altrimenti si allontana troppo la zona Champions":

Stefano Mattei: "Conferme dalle prime della classe. Ma mi rivolgerei soprattutto da Inter e Roma, soprattutto dalla Roma che ha una partita super-difficile col Como. L'Inter potrebbe scappare. La Lazio deve resistere, poi ci si aspetta molto dal Como. Chi deve continuare a migliorarsi è la Juve, mentre Atalanta e Napoli devono cambiare passo. Il campionato vero inizia adesso".

Massimo Orlando: "Io mi aspetto di vedere e di capire se il Milan è guarito. E' una squadra non equilibrata ma Amorim sembra abbia capito che debba giocare in un altro modo. Gli è rientrato Pulisic, Ramos ha fatto capire in Nazionale che è una punta vera, che sa segnare. E poi Como-Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo, e il Como dopo la partita stranissima contro il Frosinone, se non la porta a casa, potrebbe cominciare a scricchiolare".

Nicola Penta: "Mi incuriosisce Como-Roma, per il riscatto del Como e la conferma della Roma. Il Como lo scorso anno si è perso negli scontri importanti. Domenica vedremo cosa succederà. Poi sul Napoli, visto che il Frosinone potrebbe essere una sorpresa".