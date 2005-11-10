Cosenza, fiducia confermata per Coppitelli. Nonostante l’avvio disastroso

Il Cosenza non sembra intenzionato a cambiare allenatore nonostante una partenza in salita con appena due punti conquistati nelle prime otto giornate e un penultimo posto tale solo per la penalizzazione (sei punti) del Crotone. Si tratta della peggior partenza dal 1973/74 per i calabresi. Come riferisce Tuttoc.com al momento non sono previsti cambiamenti in panchina e restano lontane le ipotesi relative a un possibile sostituto del tecnico.

I motivi della scelta

Secondo i colleghi la società sarebbe intenzionata a proseguire sulla strada intrapresa in estate e dare continuità al lavoro nella speranza che possa arrivare la tanto attesa inversione di rotta. La squadra inoltre nelle ultime uscite ha dato segnali di reazione e mostrato la volontà di seguire il tecnico e le sue idee tattiche.

Le parole di Coppitelli

Nei giorni scorsi il tecnico aveva parlato delle problematiche della squadra: “L’ho detto fin dal due settembre, questo campionato non ti dà tante alternative, ma a noi servono le cose basilari di una squadra per portare a termine un campionato. Indipendentemente da tutto, questa squadra non merita di avere solo due punti in classifica e i ragazzi stanno giocando partite ai limiti della perfezione, purtroppo non raccogliere mai niente è frustrante. Stiamo vivendo un'agonia sportiva, - conclude l’allenatore calabrese - la prestazione dovrebbe renderci felici ma alla fine resta solo l'amaro dei risultati".