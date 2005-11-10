Juventus, Khephren Thuram è volato a Lione: lavorerà per due settimane in Francia

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Juventus, Khephren Thuram è volato a Lione: lavorerà per due settimane in FranciaTMW
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Simone Bernabei
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06.10.2026 14:51Serie A
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Novità in casa Juventus per quel che riguarda il percorso di recupero del centrocampista Khephren Thuram. Il francese, spiega Sky Sport, è partito in queste ore per Lione dove resterà per due settimane a lavorare in un centro dedicato.
Un percorso concordato con la Juventus dopo l'operazione di inizio settembre per la tendinopatia rotulea, col giocatore che comunque non tornerà in campo prima della fine del 2026.
Fonte: Camillo Demichelis
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