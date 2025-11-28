Como, Moreno: "Questa squadra gioca bene e si diverte, sono felicissimo di essere qui"
"Sono molto felice per questo gol e per la vittoria della squadra. Assist bellissimo di Nico Paz, potevo segnare già nel primo tempo sfruttando un lancio perfetto di Perrone. Abbiamo una squadra che sa giocare bene al calcio. Ci divertiamo, sappiamo quello che dobbiamo fare ma siamo soltanto all'inizio e non dobbiamo mai smettere di lavorare perchè nel prossimo turno avremo l'Inter e servirà una performance perfetta. Vedere il pubblico che si diverte aumenta la nostra voglia di andare oltre ogni ostacolo e di condurre una stagione alla grande". Queste le parole del difensore del Como Alberto Moreno ai microfoni di DAZN al termine del match vinto 2-0 col Sassuolo.
